Пока вы спали: молдаванки в притоне Аттики, резня в Сиднее и ЧП с женихом Лопес

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура столицы Греции возубдила уголовное дело в отношении группы торговцев живым товаров, сообщают местные СМИ. Арестованы 10 человек, включая граждан Молдовы и Румынии. Они также обвиняются в подделке документов и нарушении закона об иностранцах.

Как выявили правоохранительные органы Греции, в этой стране преступники стематически занималась сексуальной эксплуатацией женщин-иностранок, а также занималась "легализацией" их пребывания в стране при помощи поддельных въездных и выездных штампов в паспортах и ​​поддельных медицинских справок.

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Как стало известно, члены преступной организации разыскивали в интернете, а затем связывались по электронной почте с женщинами из стран Восточной Европы, - в основном из Молдовы, - и используя мошеннические схемы (обещания найти законную работу в стране с большой зарплатой), завлекали девушек.

По прибытии жертв сексуальной эксплуатации первоначально размещали в домах по всей Аттике под надзором. Затем, применяя психологическое насилие и угрозы, либо под предлогом погашения задолженности, заставляли их заниматься проституцией.

Нападение в Сиднее

Ряд СМИ освещают инцидент в Сиднее, где полиция задержала мужчину, разгуливавшего с ножом в центре города и пытавшегося напасть на людей. Издание Guardian сообщило, что двадцатилетний молодой человек прыгал на автомобилях и кричал на прохожих, чтобы они "выстрелили ему в чертову голову", прежде чем его задержали представители общественности, которых позже приветствовали как "героев". Чтобы задержать его, прохожие использовали стулья из кафе и ящики для молока. По данным газеты New Zealand Herald, в своей речи подозреваемый Мерт Ней упоминал, что "Аллах защитит его".

© AFP 2019 / TERJE PEDERSEN Стрельба в мечети

"Детективы работают над тем, чтобы собрать воедино его передвижения в дни, предшествовавшие вторжению в центральный деловой район Сиднея, в результате которого одна женщина погибла, а другая получила серьезные травмы", - пишет издание.

СМИ сообщают, что подозреваемый сбежал из психиатрического учреждения, и власти подтвердили, что у него были проблемы с психикой. По данным издания, женщина, получившая ножевое ранение в результате "случайного нападения", остается в стабильном состоянии в больнице Сент-Винсента в Сиднее. При этом отмечается, что мотивы преступника пока не известны.

Ограбили жениха Дженнифер Лопес

Жениха Дженнифер Лопес обокрали на 500 тысяч долларов. Газета Boston Globe сообщила, что неизвестные взломали прокатный автомобиль, которым пользовался бывший игрок в бейсбол Алекс Родригес, и украли оттуда несколько личных вещей. Грабитель скрылся с камерой, ноутбуком, драгоценностями и сумкой.

Жертва ограбления в интервью местным газатам призналась, что среди ценных вещей были несколько предметов личного характера

"Они незаменимы с точки зрения сентиментальной ценности", - сказал Родригес. Он выразил признательность полиции, которая делает все возможное, чтобы вернуть ему вещи.