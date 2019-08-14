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Пляжный зонт

Пляжный зонт пронзил ребенка в США

CC0 / lgvisio / pixabay
Происшествия
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Опасность пришла откуда не ждали: ребенка, отдыхавшего на пляже, проткнуло пляжным зонтом.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Тринадцатилетний мальчик был доставлен в больницу после того, как его пронзил летающий пляжный зонт, сообщает телеканал 7News Boston.

У ребенка колотая рана, зонт пронзил ему левое плечо.

​Свидетели рассказали, что другие отдыхающие, медсестра и спасатель немедленно оказали помощь подростку.

Один из очевидцев рассказал, что сразу же прибежал на помощь.

Аэротруба
© AP Photo / Emrah Gurel
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​"В руке ребенка зияла дыра, поэтому я начал с ним разговаривать, одна женщина накладывала жгут, а другие отдыхающие звонили парамедикам", - рассказал молодой человек.

Еще один из очевидцев отметил, что такие вещи случаются постоянно. Отдыхающие неглубоко вкапывают зонты, и их уносит первым же сильным порывом ветра.

Спасатели сообщили, что мальчик получил не опасную для жизни, но серьезную травму.

А недавно девушка подала в суд на хозяев аттракциона, на котором она случайно лишилась девственности.

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