Пляжный зонт пронзил ребенка в США

Опасность пришла откуда не ждали: ребенка, отдыхавшего на пляже, проткнуло пляжным зонтом.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Тринадцатилетний мальчик был доставлен в больницу после того, как его пронзил летающий пляжный зонт, сообщает телеканал 7News Boston.

У ребенка колотая рана, зонт пронзил ему левое плечо.

Witnesses on #GoodHarborBeach in #Gloucester say a boy was impaled by an umbrella, puncturing his left shoulder. People began running to his aide ... tying a tourniquet and calming him down until emergency crews arrived. #7news pic.twitter.com/ZJxgZv1wWw — Kimberly Bookman (@KimberlyBookman) 9 августа 2019 г.

​Свидетели рассказали, что другие отдыхающие, медсестра и спасатель немедленно оказали помощь подростку.

Один из очевидцев рассказал, что сразу же прибежал на помощь.

​"В руке ребенка зияла дыра, поэтому я начал с ним разговаривать, одна женщина накладывала жгут, а другие отдыхающие звонили парамедикам", - рассказал молодой человек.

Еще один из очевидцев отметил, что такие вещи случаются постоянно. Отдыхающие неглубоко вкапывают зонты, и их уносит первым же сильным порывом ветра.

Спасатели сообщили, что мальчик получил не опасную для жизни, но серьезную травму.

А недавно девушка подала в суд на хозяев аттракциона, на котором она случайно лишилась девственности.

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