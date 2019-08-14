Медведь перепугал итальянскую провинцию с орлиным названием - фото, видео

Но страх не помешал людям снимать фото и видео непрошеного гостя на смартфоны.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Крупный бурый медведь вызвал небольшой переполох в итальянском городке Сканно (провинция Аквила), когда появился в самый разгар вечернего отдыха граждан.

Инцидент произошел после того, как опустилась темнота. Жители и туристы в Сканно быстро пришли в себя после появления непрошеного гостя, который заинтересовался витринами местных магазинов и чуть было не зашел в лавку мороженщика. Чувство любопытства быстро перевесило страх, и люди принялись снимать на смартфоны фото и видео.

​В муниципалитете Сканно, находящегося на территории Национального парка областей Абруццо, Лацио и Молизе, отметили, что это необычное событие не вызвало озабоченности у большинства местных жителей.

"В нашем национальном парке обитают многие дикие звери, в том числе волки и медведи. Порой они появляются и в окрестностях Сканно, но случаев нападения животных на людей у нас никогда не было", - отметила представительница местных властей.

"Все это произошло на моих глазах. Должна сказать, что люди реагировали на визит медведя - похоже, это была взрослая самка - вполне спокойно. Видимо, в Сканно уже привыкли к соседству с этими серьезными, но красивыми животными", - сказала чиновница.

Летом 2013 года медведь уже появлялся в ночное время на улицах Сканно, и тогда двое перепуганных молодых туристов даже забрались на дерево, чтобы избежать нежелательной встречи с косолапым.

Обитающие в Национальном парке Абруццо, Лацио и Молизе медведи относятся к подвиду Апеннинского бурого медведя. Это не очень большие животные, обычно их вес не превышает 150 кг. Бывает, что медведи добираются до местных селений в надежде поживиться курами и кроликами.

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