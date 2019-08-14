Так выглядит Ми-8 после жесткой посадки на Камчатке - видео

В результате инцидента пострадали 5 из 22 находившихся на борту людей.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном канале в YouTube видео с вертолетом Ми-8, совершившим жесткую посадку на Камчатке.

Ранее стало известно, что вертолёт Ми-8, на борту которого находились 22 пассажира и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку на Камчатке. В результате этого пострадали пять человек. Двое получили ушибы мягких тканей, еще у одного мужчины перелом берцовой кости, у другого - рваная рана ноги.

Пассажиры совершившего жесткую посадку вертолета – туристы, которые прилетели на экскурсию на базу "Дзензур", расположенную на берегу реки Жупанова. Ми-8 принадлежит авиакомпании ООО "Вертикаль-Т".

Проверку по факту авиационного инцидента проводят Камчатская транспортная прокуратура, Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ и территориальное управление Росавиации.

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