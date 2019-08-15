10:12 15 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.69
Поиск
Пассажирский самолёт совершил жесткую посадку в Подмосковье

При аварийной посадке самолета А321 в Подмосковье пострадали дети

ГУ МЧС по Московской области
Происшествия
Получить короткую ссылку
26 0 0

На борту воздушного судна находились 234 человека, всех эвакуировали по надувным трапам

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. При аварийной посадке самолета А321 в подмосковном Жуковском пострадали, по предварительным данным, пять детей, такую информацию сообщили российским журналистам в пресс-службе Минздрава Московской области.

Борт совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском после столкновения  со стаей чаек. Он  сел в кукурузном поле, сообщила в четверг Росавиация.

"По предварительным данным, пострадали пятеро детей, все они доставлены в больницу. Но эта цифра сейчас уточняется", — отметила представитель пресс-службы Елена Романова.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.

В свою очередь, в Росавиации заявили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали.

На место происшествия выехали следователи.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям   узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез - фото
Первая женщина-арбитр Суперкубка УЕФА
Знакомьтесь: она будет судить Суперкубок УЕФА
Успенский пост 2019
Успенский пост - 2019: календарь питания по дням

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться