При аварийной посадке самолета А321 в Подмосковье пострадали дети

На борту воздушного судна находились 234 человека, всех эвакуировали по надувным трапам

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. При аварийной посадке самолета А321 в подмосковном Жуковском пострадали, по предварительным данным, пять детей, такую информацию сообщили российским журналистам в пресс-службе Минздрава Московской области.

Борт совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском после столкновения со стаей чаек. Он сел в кукурузном поле, сообщила в четверг Росавиация.

"По предварительным данным, пострадали пятеро детей, все они доставлены в больницу. Но эта цифра сейчас уточняется", — отметила представитель пресс-службы Елена Романова.

Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0 — Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.

В свою очередь, в Росавиации заявили, что пострадали четыре человека, их госпитализировали.

На место происшествия выехали следователи.

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