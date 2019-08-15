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Река Москва и Соборная площадь Московского Кремля

Бомба в Кремле: обезврежена на месте и вывезена на ликвидацию

© Sputnik / Vitaliy Belousov
Происшествия
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На территории объекта, по уверению его коменданта, "все спокойно".

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.

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Ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта.

"В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию", — добавил он.

Бомбу обезвредили и вывезли для ликвидации.

"В Кремле все спокойно", — заключил Хлебников.

В первые годы войны, несмотря на усиленную маскировку, Кремль не раз подвергался бомбардировкам. Так, во время налета 10-11 августа 1941 года одна из бомб упала рядом с Никольской башней.

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