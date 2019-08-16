Молния убила пять человек на кубинском пляже

Островная страна в очередной раз подтверждает свой статус "мирового магнита для грозовых разрядов".

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Пять человек погибли от удара молнии на пляже провинции Маябеке на Кубе, сообщает издание Granma.

Cinco personas fallecieron —dos adultos y tres menores—, tras recibir una fuerte descarga eléctricahttps://t.co/MX8uV50fVe #Cuba — Periódico Granma (@Granma_Digital) 16 августа 2019 г.

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Трагедия произошла накануне вечером.

Среди погибших двое взрослых и трое несовершеннолетних.

Еще один подросток был доставлен в больницу.

Куба – территория, которая больше всего в мире подвергается ударам молнии.

В провинции Маябеке они случаются довольно часто, особенно в сезон ураганов – с мая по октябрь.

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