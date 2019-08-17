Гражданам Молдовы надо быть начеку - море в Одессе почернело

Пляжи Одессы таят не одну опасность, помимо того, что вода не соответствует биосанитарным нормам, в нее сливают неизвестные химикаты, критическая ситуация сложилась на Лузановке.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Граждан нашей страны, отправляющихся на отдых к черноморскому побережью Одессы, опасности подстерегают на каждом шагу.

В июле нынешнего года на пляжах города и его окрестностей было нашествие змей, в любой момент купальщиков могли укусить скаты, которые около восьми дней появлялись в прибрежной полосе.

В начале августа вода на ряде пляжей Одессы была признана не соответствующей гигиеническим нормам. Так, санитарно-микробиологические пробы, отобранные 6 августа на пляжах 10, 13, 16 станций Большого Фонтана, "Аркадия" и "Отрада", показали, что купаться там опасно для здоровья человека.

И вот - очередная напасть: на пляже Лузановки вода стала как деготь. Почему почернело и без того Черное море сейчас выясняют санитарные врачи. Рассматривается версия о сливе в море отходов одного из близлежащих предприятий. Тем не менее, отдыхающие продолжают купаться в мутной воде, не зная, какие риски могут за этим скрываться.

Пляж "Лузановка" одновременно является самым молодым и самым большим в Одессе. Его протяжённость достигает 1,4 км. Главная отличительная черта – открытое море. Кроме того, пляж расположен практически на одном уровне с городом при незначительном удалении от городского транспорта (250 метров от остановки до песка).

Также это один из немногих естественных пляжей города (в центре большинство искусственные), здесь нет ни волнорезов, ни пирсов. Так как пляж удалён от центра города и его стоков, и к тому же тут присутствуют течения, вода здесь обычно относительно чистая, а также немного более теплая.

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