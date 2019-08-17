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Ночной пожар в гостинице Токио Стар в Одессе

Ночной пожар в "бюджетной" одесской гостинице, в огне погибли люди - видео

© Photo: The State Emergency Service of Ukraine
Происшествия
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Личности жертв на данный момент устанавливаются.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. На месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе найдены тела восьми человек, сообщает портал Думская.net.

Личности погибших пока не установлены. Также известно, что госпитализированы минимум десять человек.

Пожар начался в ночь на субботу предположительно, на втором этаже. В здании находились 200 человек, большую часть из них эвакуировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил пожарной безопасности".

"Токио Стар" располагается в здании бывшего трамвайного депо на Водопроводной улице. Гостиница считается одной из самых дешевых в городе: цены за проживание в номере без окна начинаются от 350 гривен (около 918 рублей) за ночь.

До решения вопроса о дальнейшем пребывании людей недалеко от сгоревшего отеля созданы временные пункты из автобусов, выделенных ГУНП и горсоветом.

Там пострадавшим от пожара оказывается домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

Кроме того, несколько десятков спасенных людей еще с ночи приютил у себя дома одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

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