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Ночной пожар в гостинице Токио Стар в Одессе

Пожар в Одессе: пострадавших граждан РМ нет, данные по погибшим уточняются

© Photo: The State Emergency Service of Ukraine
Происшествия
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После инцидента за медицинской помощью обратились два иностранца.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне пострадали во время пожара в одесском отеле "Токио Стар", сообщил на брифинге представитель департамента здравоохранения Одесской обладминистрации.

Отель "Токио стар" горел 17 августа дважды, в 1.34 и в 4.34. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Восемь человек погибли при пожаре, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело.

"Среди пациентов, которым предоставлялась медицинская помощь, два жителя Одессы, трое - Одесской области, один - Херсонской области, один - города Сумы, один - города Мариуполь, один гражданин Литвы, один - Сьерра-Леоне", - сообщил на брифинге представитель департамента здравоохранения Одесской обладминистрации, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле текущего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности.

Однако из-за смены формы собственности представителя Госслужбы не допустили на объект.

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