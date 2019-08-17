Улицы Сочи подтоплены очень - пользователи соцсетей делятся снятыми кадрами

Угроза формирования смерчей над морем, а также резкого подъема уровня воды в реках сохраняется. Согласно прогнозам, основной удар стихии придется на Лазаревский район.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik.В Сети появились фото- и видеосвидетельства последствий залпового ливня в Сочи, прошедшего в субботу.

Штормовое предупреждение объявили на курорте заблаговременно накануне.

Глава города Анатолий Пахомов, в частности, потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Были подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей.

По словам представителя мэрии Сочи, ливень, который продолжился в Адлерском районе, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий.

Некоторые обрадовались, что не надо идти на море, поскольку возможность поплавать была доставлена "на дом".

Угроза формирования смерчей над морем, а также резкого подъема уровня воды в реках сохраняется. Согласно прогнозам, основной удар стихии придется на Лазаревский район.

Экстренные службы города работают в усиленном режиме.

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