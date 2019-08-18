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Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае

Пока вы спали: тайфун с наводнениями, падение самолета, взрыв на свадьбе

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Тема:
Самое интересное за ночь (241)
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О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 18 авг –Sputnik. Тайфун "Кроса" принес в районы Приморского края России около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В семи районах края ввели режим ЧС.

За сутки число потопленных в результате тайфуна "Кроса" подворий в Приморье утроилось, по последним данным, подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.

В районе Уссурийска вышедшая из берегов река залила дорогу между селами Борисовка и Кугуки. В то же время проезд к восьми ранее отрезанным паводком селам сейчас восстановили.

Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка

Синоптики прогнозируют, что до 25 августа в крае сохранится пасмурная погода, пройдут умеренные дожди.

Самолет спикировал на дом

Эпизод произошел в штате Нью-Йорк, в ночь с субботы на воскресенье самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, врезался в дом в округе Датчесс.

Один человек погиб, еще один получил опасные для жизни травмы. Федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.

​По данным властей, на борту самолета находилось трое мужчин, один из которых погиб. В доме находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.

Как сообщают власти, дом, на который упал самолет, полностью разрушился.

Торжество с драматическим исходом

По меньшей мере 40 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Ранее МВД Афганистана сообщило, что взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 в Кишиневе) в одном из свадебных залов Кабула.
По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.

Пострадавших доставили в больницу.

По данным МВД, взрывное устройство привел в действие смертник. Радикальное движение "Талибан" свою причастность к атаке отрицает.

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