Пока вы спали: тайфун с наводнениями, падение самолета, взрыв на свадьбе

КИШИНЕВ, 18 авг –Sputnik. Тайфун "Кроса" принес в районы Приморского края России около 70 процентов месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. В семи районах края ввели режим ЧС.

За сутки число потопленных в результате тайфуна "Кроса" подворий в Приморье утроилось, по последним данным, подтоплено более 287 домов и 1499 придомовых территорий.

В районе Уссурийска вышедшая из берегов река залила дорогу между селами Борисовка и Кугуки. В то же время проезд к восьми ранее отрезанным паводком селам сейчас восстановили.

Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка

Синоптики прогнозируют, что до 25 августа в крае сохранится пасмурная погода, пройдут умеренные дожди.

Самолет спикировал на дом

Эпизод произошел в штате Нью-Йорк, в ночь с субботы на воскресенье самолет Cessna 303, на борту которого находились три человека, врезался в дом в округе Датчесс.

Один человек погиб, еще один получил опасные для жизни травмы. Федеральное управление гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте занимаются расследованием инцидента.

Plane crashes into home in Union Vale, NY.



No word on condition of those aboard the plane or the condition of the occupants inside the home.



Awaiting briefing from State Police. @NBCNewYork pic.twitter.com/aHtcXV2X1v — Ken Buffa (@KenBuffa) 17 августа 2019 г.

​По данным властей, на борту самолета находилось трое мужчин, один из которых погиб. В доме находились 30-летняя женщина, которая не пострадала, получившая опасные для жизни травмы 21-летняя девушка, а также мужчина, который числится пропавшим без вести.

Как сообщают власти, дом, на который упал самолет, полностью разрушился.

Торжество с драматическим исходом

По меньшей мере 40 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Ранее МВД Афганистана сообщило, что взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 в Кишиневе) в одном из свадебных залов Кабула.

По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.

Пострадавших доставили в больницу.

По данным МВД, взрывное устройство привел в действие смертник. Радикальное движение "Талибан" свою причастность к атаке отрицает.

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