В Москве полный туристами автобус врезался в столб - видео

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. На востоке Москвы, в районе Перово туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения, сообщили представители экстренных служб российской столицы.
Видео с места ДТП на шоссе Энтузиастов, где автобус врезался в столб на мокрой дороге. Автобус туристический, пострадавшие предварительно туристы из Китая. Ранено до 14 человек. pic.twitter.com/geP7qBKaFy— Московские новости (@moskow_vk) 18 августа 2019 г.
В салоне находились 32 туриста из Китая.
По последним данным, в результате ДТП 15 человек получили легкие травмы.
Затем в сети появилось видео с камер наблюдения.
Запись опровергает слова водителя о том, что его "подрезали" на дороге. На кадрах видно, как три автомобиля остановились на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ехавший следом автобус резко сворачивает вправо и врезается столб.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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