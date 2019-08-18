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На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019

В Москве полный туристами автобус врезался в столб - видео

© Photo: АГН "Москва"
Происшествия
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В результате инцидента 15 пассажиров получили легкие травмы.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. На востоке Москвы, в районе Перово туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения, сообщили представители экстренных служб российской столицы.

​В салоне находились 32 туриста из Китая.

По последним данным, в результате ДТП 15 человек получили легкие травмы.

Затем в сети появилось видео с камер наблюдения.

Запись опровергает слова водителя о том, что его "подрезали" на дороге. На кадрах видно, как три автомобиля остановились на запрещающий сигнал светофора. В этот момент ехавший следом автобус резко сворачивает вправо и врезается столб.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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