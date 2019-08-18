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Капельница / Picurătoare

Кровавая расправа в психиатрической больнице в Румынии - есть жертвы

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Происшествия
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Драматический инцидент произошел минувшей ночью в нейропсихиатрической лечебнице в уезде Бузэу - один из пациентов убил четверых больных, проходящих лечение, еще девять человек были ранены.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Ужасная ночь случилась с субботы на воскресенье в психиатрической больнице в Румынии, в уезде Бузэу, где впал в раж 38-летний подопечный врачей. 

"По информации главного комиссара Инспектората полиции Бузэу Лауренциу Пантази, один из пациентов атаковал штативом для капельницы людей, проходивших лечение. По предварительным данным, известно о четверых погибших и девятерых тяжело раненых людях, которые получили черепно-мозговые травмы", - сообщили в воскресенье румынские СМИ. 

Убийца пытался скрыться с места происшествия, но его обезвредил сотрудник румынской полиции, который случайно оказался в приемном отделение, куда доставив нового пациента.

По информации директора больницы, в психическом припадке мужчина напал на своих соседей по палате, трое из которых погибли на месте, а один скончался после атаки. В соседних палатах мужчина тяжело ранил девятерых пациентов, в том числе несколько женщин. 

"Пациент находился в обычной палате, особый контроль ему был не нужен по медицинским показаниям. Психическая атака произошла у него за минуту, поле чего он в ярости набросился на соседей по отделению. В то время в больнице находились 2 санитара, 4 медсестры и 3 уборщицы", - сообщил директор стационара.

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Теги:
причины, психиатрическое отделение, кровь, резня, Румыния


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