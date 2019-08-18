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На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019

Автобусом, который врезался в столб в Москве, управлял гражданин Молдовы

© Photo: АГН "Москва"
Происшествия
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Его версия о том, что машину "подрезали" перед перекрестком, опровергло опубликованное видео.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Водитель туристического автобуса, который утром попал в ДТП на шоссе Энтузиастов, имел 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщается в twitter-аккаунте "Московский транспорт".

​"По предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 года рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД: превышение скорости, несоблюдение требований знаков дорожного движения", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что в автобусе находились китайские туристы.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что 19 человек, пострадавших в ДТП на шоссе Энтузиастов, доставили в московские больницы, из них двое детей, угрозы жизни нет.

Позже число пострадавших выросло до 29-и.

Позже в пресс-службе столичного управления госавтоинспекции сообщили, что водитель туристического автобуса, предварительно, не справился с управлением.

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