Тяжелая утеря в день свадьбы: машина превратилась в груду металла - фото

Счастливый жених хотел проехаться на новеньком BMW по центру румынского города Решица, однако не справился с управлением и разбил авто, от которого осталась груда металла.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Ужасающие кадры в румынском городе Решица - 30-летний мужчина попал в аварию в день своей свадьбы. ДТП произошло в мгновенье ока - молодой человек не справился с управлением и врезался сначала в бордюр, а затем в бетонный столб.

Лихач гнал на скорости, превышающей допустимые пределы, хорошо еще, что он не въехал в автобусную остановку, находившуюся в нескольких метрах от несущейся неуправляемой машины.

К счастью, невеста лихача следовала к месту бракосочетания в машине, ехавшей сзади. Молодой человек получил многочисленные травмы - у него разбита голова, поломана рука и поврежден позвоночник.

Сотрудникам румынской полиции удалось выяснить: брачующийся не употреблял алкоголя перед тем, как сесть за руль. Скорость, с которой несся по центру города Решица жених, составила свыше 110 км/ч. Но очевидцы ДТП утверждают, что скорость движения BMW была гораздо выше.

Судя по состоянию машины, утверждают свидетели ДТП, можно смело сказать, что молодой человек "родился в рубашке".

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