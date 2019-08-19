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Полиция

Пока вы спали: жесткая посадка "Боинга", странные останки и Земля чужими глазами

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Происшествия
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Тема:
Самое интересное за ночь (242)
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О событиях, произошедших ночью в мире и стране, читайте в утренней подборке Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Человеческие останки обнаружили прохожие неподалеку от бывшего кинотеатра "Гаудеамус" в Кишиневе. Cоответствующий звонок поступил в службу 112, передает пресс-служба Управления полиции.

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На место происшествия выехала оперативная группа, а также судмедэксперты. В ходе предварительной экспертизы выяснилось, что фрагменты скелета находилсь в земле с давнего времени. Ранее на этом месте было кладбище. К середине XX всю территорию старого Лютеранского кладбища, где находился, к слову, склеп знаменитого архитектора Бернардацци, сравняли с землей, и на месте, где раньше были захоронения, в 1957 году был открыт кинотеатр "40 лет ВЛКСМ", в 90-х его переименовали в "Гаудеамус".

Найденные останки направили на тщательную на экспертизу для выяснения всех обстоятельств.

Жесткая посадка Boeing 757
Экипаж Airbus A321 рассказал об экстренной посадке самолета
© Ruptly
Экипаж Airbus A321 рассказал об экстренной посадке самолета

Принадлежащий авиакомпании Delta Airlines самолет совершил жесткую посадку на Азорских островах в Португалии. Инцидент произошел в аэропорту города Понта-Делгада. О пострадавших РИА Новости не сообщает.

Известно только, что Boeing 757 прилетел из Нью-Йорка. У лайнера поврежден фюзеляж. Перевозчик решил отменить обратный рейс.

На прошлой неделе в Подмосковье совершил жесткую посадкуAirbus 321, вылетевший в Симферополь из аэропорта Жуковский. При отрыве лайнера от полосы в двигатели попали птицы.

Земля глазами Инопланетянина

Исследователи из Корнеллского университета показали, как может выглядеть Земля на снимках с телескопов, гипотетически расположенных на других планетах. Как сообщает издание Science, для получения модели астрофизики использовали около 10 тысяч снимков нашей планеты, которые были сделаны из глубокого космоса спутником NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR).

​Аппарат находится в точке гравитационного баланса между Землей и Солнцем, что позволяет ему видеть только солнечную сторону Земли.

Снимки делались на 10 конкретных длинах волн каждые 1-2 часа в течение 2016 и 2017 годов. Полученные данные были преобразованы в своеобразную контурную карту. Черные линии обозначают приблизительную береговую линию — по словам ученых, отчетливо видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).

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Самое интересное за ночь (242)


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