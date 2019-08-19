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На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, ездил с покупными документами

© Photo: АГН "Москва"
Происшествия
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Туристический автобус перевозил китайских туристов и в спокойной дорожной ситуации врезался в столб.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Водитель туристического автобуса, который врезался в столб в Москве, "работал по покупным документам", сообщают московские СМИ со ссылкой на "Мосгортранс".

Сообщается, что автобус перевозил китайских туристов.

По уточненным данным, травмы различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 19 детей.

ДТП произошло в районе Перово, на шоссе Энтузиазстов, где туристический автобус, маневрируя на светофоре, столкнулся с мачтой городского освещения.

​Водитель туристического автобуса, который утром попал в ДТП на шоссе Энтузиастов, имел 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщается в twitter-аккаунте "Московский транспорт".

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Теги:
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