Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Москве, ездил с покупными документами

Туристический автобус перевозил китайских туристов и в спокойной дорожной ситуации врезался в столб.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Водитель туристического автобуса, который врезался в столб в Москве, "работал по покупным документам", сообщают московские СМИ со ссылкой на "Мосгортранс".

Сообщается, что автобус перевозил китайских туристов.

По уточненным данным, травмы различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 19 детей.

ДТП произошло в районе Перово, на шоссе Энтузиазстов, где туристический автобус, маневрируя на светофоре, столкнулся с мачтой городского освещения.

​Водитель туристического автобуса, который утром попал в ДТП на шоссе Энтузиастов, имел 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), сообщается в twitter-аккаунте "Московский транспорт".

ДТП на ш.Энтузиастов: по предварительной информации виноват водитель автобуса 1972 г.рождения, гражданин Молдовы. К врачу обратилось 18 человек, погибших нет. У "автобуса" 30 штрафов за нарушение ПДД:превышение скорости,несоблюдение требований знаков ДД. pic.twitter.com/yAJgBKz8Z9 — Московский транспорт (@DtRoad) August 18, 2019

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