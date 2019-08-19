Заснул на надувном матрасе у итальянского "каблука", а найден был у Сицилии

КИШИНЕВ 19 авг – Sputnik. Молодой мужчина был спасен сотрудниками береговой охраны Италии в море у берегов Сицилии после того, как на надувном матрасе он проплыл около десяти километров и пересек Мессинский пролив.

По сообщениям местных СМИ, 28-летний итальянец отдыхал на одном из многочисленных пляжей так называемого Фиолетового побережья Калабрии близ города Шилла.

Во время дневного купания он задремал на обычном надувном матрасе, а когда проснулся, оказалось, что сильным течением его унесло далеко в море.

Приятели парня забили тревогу только вечером, когда стало очевидно, что с ним что-то случилось. На поиски пропавшего были брошены четыре катера и один вертолет береговой охраны. Поисково-спасательная операция продолжалась более девяти часов, и уже глубокой ночью моряки обнаружили у берегов Сицилии близ Мессины мужчину, который буквально вцепился в надувной матрас руками и ногами.

Таким образом, сам того не желая, он пересек пролив, отделяющий этот остров от материковой части Италии. Незадачливого путешественника доставили обратно в Шиллу.

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