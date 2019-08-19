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Мусоровоз

Мусоровоз покатился под горку и снес все, что стояло на его пути - фото

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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Люди не пострадали, но 15 легковушек ощутили последствия "плотного контакта" с тяжеловозом.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Мусоровоз "Камаз" потерял управление на одной из улиц Севастополя, повредив 15 легковых автомобилей, сообщила пресс-службу ГУМВД по региону.

"Мусоровоз "Камаз" покатился вниз на одной из улиц Молочной балки Севастополя, в результате совершив столкновение с 15 легковыми автомобилями. Предварительно, никто из водителей и пассажиров не пострадал. Проводится проверка", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, у мусоровоза отказали тормоза, добавили в полиции.

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