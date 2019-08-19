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Швейцарские истребители сопроводили летевший борт с делегацией РФ. Архивное фото

Пятиминутное соседство: два Фантома возле самолета делегации Путина - видео

© Sputnik / Alexei Babushkin
Происшествия
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Сопровождение осуществлялось до того момента, как лайнер пересек швейцарско-французскую границу.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Появились кадры сопровождения самолета специального отряда "Россия" двумя истребителями Военно-воздушных сил Швейцарии. Видео опубликовал телеканал RT.

Ролик снял один из пассажиров лайнера, направлявшегося в Марсель на переговоры президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона. На записи видно, как в небе над Женевой швейцарский военный самолет приближается к российскому воздушному судну. Как отмечает RT, сопровождение длилось около пяти минут — до того момента, как лайнер пересек швейцарско-французскую границу.

На борту самолета находилась российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула.

По словам Пескова, это не первый случай подобных действий со стороны швейцарских ВВС.

"Такое уже было. Это неплохо. Мы направляли ноты, и швейцарцы ответили, что это такой акт гостеприимства", — отметил он.

В швейцарских ВВС сопровождение российского самолета назвали "рутинной процедурой".

© Sputnik / Виталий Тимкив
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"Государственное воздушное судно сопровождали палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 в рамках рутинной воздушной полицейской службы, что часто производится при перелетах иностранных государственных воздушных судов", — заявила РИА Новости представитель Военно-воздушных сил Дельфин Альман.

По ее словам, подобные операции проводятся регулярно и не зависят от происхождения сопровождаемого самолета.

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