15:53 20 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.62
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.70
Поиск
Исследование в лаборатории

Опасный вирус "косит" людей: почти 200 тысяч инфицированных и уже 800 погибших

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
Получить короткую ссылку
151 0 0

Больше всего случаев заболевания зафиксировано у детей в возрасте от пяти до девяти лет – 23% от общего числа заболевших.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Число случаев заражения лихорадкой денге на Филиппинах за 2019 год превысило 188 тысяч, погибли 807 человек, сообщает издание Philippine Star со ссылкой на данные Минздрава страны.

Ранее сообщалось, что с начала года и по 20 июля в стране были зарегистрированы 146 тысяч случаев заражения, включая 622 летальных. В начале августа в стране была объявлена "национальная эпидемия" лихорадки денге на фоне быстрого роста числа инфицированных. 

Больничный коридор
© Fotolia / VILevi
Несколько десятков человек в Молдове заразились опасным вирусом

Согласно новым данным ведомства, за период с 1 января 2019 года и по 3 августа в стране зафиксированы 188 562 случая заражения лихорадкой, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате заболевания скончались в общей сложности 807 человек.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано у детей в возрасте от пяти до девяти лет – 23% от общего числа заболевших.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее.

Беда - рядом: как обезопасить себя от заражения ВИЧ>>>

Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям   узнать,что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эпоха до интернета: как проводили лето дети в СССР
Нечеловеческий баланс
Нужен ли нам робохвост - видео
Запасы золота в мире и в Молдове
Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться