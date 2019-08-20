Опасный вирус "косит" людей: почти 200 тысяч инфицированных и уже 800 погибших

Больше всего случаев заболевания зафиксировано у детей в возрасте от пяти до девяти лет – 23% от общего числа заболевших.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Число случаев заражения лихорадкой денге на Филиппинах за 2019 год превысило 188 тысяч, погибли 807 человек, сообщает издание Philippine Star со ссылкой на данные Минздрава страны.

Ранее сообщалось, что с начала года и по 20 июля в стране были зарегистрированы 146 тысяч случаев заражения, включая 622 летальных. В начале августа в стране была объявлена "национальная эпидемия" лихорадки денге на фоне быстрого роста числа инфицированных.

Согласно новым данным ведомства, за период с 1 января 2019 года и по 3 августа в стране зафиксированы 188 562 случая заражения лихорадкой, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате заболевания скончались в общей сложности 807 человек.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано у детей в возрасте от пяти до девяти лет – 23% от общего числа заболевших.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее.

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Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.

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