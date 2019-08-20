Макарена: посадка чуть не обернулась трагедией - видео

Лайнер летел из столицы Колумбии на север страны.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Очевидцы сняли на видео инцидент с участием пассажирского самолета Embraer 120 в аэропорту Макарены в Колумбии.

Неудачная посадка произошла накануне, сообщил телеканал RCN. После посадки самолет выкатился за пределы полосы и оказался в дренажной канаве.

На борту судна находились 29 пассажиров и три члена экипажа.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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