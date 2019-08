Секс-скандал вокруг Пласидо Доминго: в Лос-Анджелесе началось расследование

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Вокруг персоны всемирно известного испанского оперного певца Пласидо Доминго разгорелся нешуточный секс-скандал. Артиста обвинили в домогательствах несколько женщин.

По сообщению издания Los Angeles Times, администрация Оперы Лос-Анджелеса начала экстренное и независимое расследование в отношении мировой знаменитости.

Отмечается, что к расследованию привлечена адвокат Дебру Вонг Ян, которая ранее являлась федеральным прокурором в центральном округе Калифорнии. Сам Доминго категорически опровергает все обвинения. В Опере Лос-Анджелеса певец работает на протяжении уже 30 лет.

В свою очередь и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао отметил, что обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Доминго должны быть доказаны. Он подчеркнул, что только одна из женщин сделала заявление открыто, остальные выступили анонимно.

Ранее несколько женщин (8 певиц и одна танцовщица) обвинили 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго в харассменте (сексуальных домогательствах) в 1980-х годах. После этого Опера Сан-Франциско вслед за симфоническим оркестром Филадельфии отменила концерт с его участием. Однако в Москве концерт отменять отказались точно так же, как Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден и Зальцбургский фестиваль.

Волна обвинений в харрасменте началась два года назад со скандала вокруг актера Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Позже в аналогичном контексте прозвучали имена множества звезд и политиков. Были инициированы такие масштабные акции против сексуального насилия, как движения Me too и Time's up, получившие популярность также среди рядовых пользователей соцсетей.

