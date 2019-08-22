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МЧС Санкт-Петербурга, архивное фото

При пожаре на теплоходе с сотнями пассажиров в Петербурге погиб человек

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Происшествия
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Спасатели эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Четырехпалубный теплоход "Петр Чайковский" загорелся утром в четверг в Санкт-Петербурге, в огне погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел, когда судно стояло на Соляном причале на Октябрьской набережной. Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров. Пожар начался в каюте механика. Там найдено тело погибшего. 

Спасатели эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала. Их разместили в ресторане на берегу.

К ликвидации огня привлекались более 60 человек и 14 единиц техники.

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