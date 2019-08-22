Молнии устроили массовое побоище: десятки раненых, трое погибших - видео

Смертельные разряды били один за другим по польским Татрам.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. Три человека погибли, десятки ранены в результате ударов молний в горах, сообщила журналистам пресс-секретарь малопольского воеводы Иоанна Паждзё.

Представитель пресс-службы авиационной спасательной службы Кинга Червиньская сообщила, что уже известно о 22 пострадавших.

Naczelnik TOPR Jan Krzysztof, przekazał, że ciągle spływają kolejne zgłoszenia. TOPR-owców mają wspomagać ratownicy z Krakowa - w drodze jest już helikopter LPR. #Tatry #Giewont pic.twitter.com/IH1nqZOD1D — Radio Kraków (@RadioKrakow) 22 августа 2019 г.

​"По последней информации, 22 человека ранены. Они распределяются по медицинским учреждениям", - сказала она журналистам.

Одним из мест, где разыгралась трагедия, оказалась гора Гевонт, где сильная молния ударила в группу туристов. Несколько человек были ранены. Несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти двенадцатилетнего мальчика.

Спасатели отметили, что на вершине горы установлен металлический крест, в который могут ударять молнии. Также опасность представляют металлические цепи, которыми огорожены туристические тропы в районе горы.

Спасательная служба ведет сразу несколько спасательных операций в Татрах. По имеющейся информации, от молний пострадали более десяти человек. Задействованы четыре вертолета, на место продолжают прибывать спасатели.

Несмотря на предупреждения синоптиков, в Татрах оказалось достаточно много туристов. Они понадеялись на то, что установившаяся с утра хорошая погода не испортится.

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