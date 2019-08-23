Уже рецидивист: восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину отца

На этот раз, как и двумя днями раньше, люди не пострадали.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Восьмилетний мальчик в Германии второй раз за неделю посреди ночи угнал родительский автомобиль и попал в аварию, в которой никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе полиции Дортмунда в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Achtjähriger unternimmt Spritztour - und das nicht zum ersten Mal!



Innerhalb einer Woche hat es ein Grundschüler aus Soest zum zweiten Mal geschafft, mitten in der Nacht (23. August) den Motor eines Autos zu starten und loszufahren. https://t.co/2Z0FZDIa4U pic.twitter.com/miDj66nxhu — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 23 августа 2019 г.

​Около полуночи мальчик из города Зоест украл ключи от машины Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач и завел двигатель. Ребенок направился в Дортмунд. Участники движения заметили машину на скорости, малолетний водитель которой игнорировал красный сигнал светофора и в целом правила дорожного движения.

Пока полицейские искали автомобиль, ребенок вновь выехал на автомагистраль и, по некоторым данным, разогнался до 180 километров в час.

Съехав с автобана, он врезался в прицеп припаркованного грузовика. Машина серьезно пострадала, но ребенок остался невредим.

В среду полиция сообщила, что 8-летний мальчик из Зоеста уехал из дома на родительской машине с автоматической коробкой передач. На автобане на скорости 140 километров в час ребенок уже не смог уверенно справиться с вождением и решил припарковаться.

По словам матери, мальчик регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками, а также водил автомобиль на частной территории. В прошлый раз в результате поездки никто не пострадал, ущерба имуществу не было нанесено. После этого инцидента полиция нанесла визит в дом ребенка и вынесла устное предупреждение.

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