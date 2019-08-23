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Скорость

Уже рецидивист: восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину отца

CC0 / Pixabay / tookapic
Происшествия
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На этот раз, как и двумя днями раньше, люди не пострадали.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Восьмилетний мальчик в Германии второй раз за неделю посреди ночи угнал родительский автомобиль и попал в аварию, в которой никто не пострадал, сообщается в пресс-релизе полиции Дортмунда в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

​Около полуночи мальчик из города Зоест украл ключи от машины Volkswagen Golf с автоматической коробкой передач и завел двигатель. Ребенок направился в Дортмунд. Участники движения заметили машину на скорости, малолетний водитель которой игнорировал красный сигнал светофора и в целом правила дорожного движения.

Пока полицейские искали автомобиль, ребенок вновь выехал на автомагистраль и, по некоторым данным, разогнался до 180 километров в час.

Съехав с автобана, он врезался в прицеп припаркованного грузовика. Машина серьезно пострадала, но ребенок остался невредим.

Угон автомобиля
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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В среду полиция сообщила, что 8-летний мальчик из Зоеста уехал из дома на родительской машине с автоматической коробкой передач. На автобане на скорости 140 километров в час ребенок уже не смог уверенно справиться с вождением и решил припарковаться.

По словам матери, мальчик регулярно посещал картинг и катался на аттракционе с машинками, а также водил автомобиль на частной территории. В прошлый раз в результате поездки никто не пострадал, ущерба имуществу не было нанесено. После этого инцидента полиция нанесла визит в дом ребенка и вынесла устное предупреждение.

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