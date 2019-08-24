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Электронная сигарета

Первый человек в мире умер от курения вэйпа

CC0 / Pixabay / lindsayfox
Происшествия
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Первые случаи госпитализации и последующей смерти после употребления электронных сигарет зафиксированы в США/

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Первый случай смерти от курения электронной сигареты зафиксирован в США. В одной из больниц американского штата Иллинойс скончался мужчина. Умер из-за заболевания, вызванного курением вэйпа. Об этом сообщает департамент общественного здравоохранения штата.

Электронные сигареты, архивное фото
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Отмечается, что за последнюю неделю в этом штате количество людей, госпитализированных после использования электронных сигарет, увеличилось вдвое.

В общей сложности 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет находятся в больницах с тяжелыми респираторными заболеваниями.

Уточняется, что специалисты США расследуют вспышку заболеваний, вероятно вызванных использованием вэйпами.

Большинство случаев госпитализации зафиксированы в штатах Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота.

В сообщении отмечается, что в общей сложности в США с 28 июня по 15 августа зарегистрировано 94 случая легочных болезней среди молодых потребителей электронных сигарет, причем 30 из них в Висконсине.



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