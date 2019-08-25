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Гражданка Молдовы погибла в Венеции — ее машина свалилась в канал

© Photo : Anna Zhukova
Происшествия
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Очевидцы аварии бросились на помощь, однако когда женщину удалось извлечь из салона, она уже не подавала признаков жизни.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В итальянском городе Езоло в провинции Венеция погибла гражданка Молдовы. По сообщению итальянской прессы, ее автомобиль упал в канал.

По предварительным выводам полиции, женщина проживала в городе Музиле-ди-Пьяве. Проезжая по Езоло, она не справилась с управлением, и автомобиль, пробив ограждение, упал в канал. На дороге в это время не было других транспортных средств.

© Photo :
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Очевидцы аварии бросились на помощь, однако когда женщину удалось извлечь из салона, она уже не подавала признаков жизни.

Свидетелям происшествия показалось, что машине был еще один пассажир, однако после обследования дна канала дайверами других тел обнаружено не было.

Полицейские рассматривают две версии - превышение скорости или внезапное ухудшение самочувствия.

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Теги:
граждане Молдовы


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