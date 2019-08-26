Casa C-101 Aviojet ВВС Испании падает в Средиземное море - видео катастрофы

Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. На кадрах, опубликованных в Twitter-аккаунте Air Plus News, видно, как воздушное судно входит в крутое пике и разбивается о воду.

🔴 🇪🇸 Crash d’un Casa C-101 Aviojet des forces aériennes espagnoles à La Manga en mer Méditerranée. pic.twitter.com/zxsoyHOkKt — air plus news (@airplusnews) 26 августа 2019 г.

Первоначально местные власти сообщили, что пилот успел катапультироваться, его ищут. Позже стало известно, что он погиб.

CASA C-101 Aviojet - усовершенствованный учебно-тренировочный и легкий ударный самолет с одним крылом и одним двигателем.

Он остается на вооружении в ВВС Испании и некоторых других стран.

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