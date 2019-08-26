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CASA C-101 Aviojet

Casa C-101 Aviojet ВВС Испании падает в Средиземное море - видео катастрофы

CC BY-SA 2.0 / Elentir / CASA C-101 Aviojet
Происшествия
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Инцидент произошел в понедельник утром недалеко от побережья провинции Мурсия на юго-востоке Испании.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. На кадрах, опубликованных в Twitter-аккаунте Air Plus News, видно, как воздушное судно входит в крутое пике и разбивается о воду.

Первоначально местные власти сообщили, что пилот успел катапультироваться, его ищут. Позже стало известно, что он погиб.

CASA C-101 Aviojet - усовершенствованный учебно-тренировочный и легкий ударный самолет с одним крылом и одним двигателем.

Он остается на вооружении в ВВС Испании и некоторых других стран.

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