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Обручальные кольца

Американская трагедия: молодожены погибли в ДТП сразу после свадьбы - фото

CC0 / Pixabay / StarFlames
Происшествия
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Торжества по случаю бракосочетания обернулись сюжетом, достойным пера Теодора Драйзера.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. В Техасе молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после бракосочетания. Об этом сообщает KFDM.

​В автомобиль 19-летнего жениха и 20-летней невесты врезался пикап на выезде из суда. Машина с ними несколько раз перевернулась и приземлилась в канаве. Молодожены скончались на месте, водитель пикапа не пострадал.

Пара встречалась со школы. Они мечтали сыграть более пышную свадьбу в декабре.

"Единственное, чего они хотели – это пожениться и начать свою жизнь. У них было так много планов", – рассказала мать жениха.

Женщина призналась, что стала свидетелем самого страшного для нее кошмара – гибели сына.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

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