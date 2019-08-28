Кто сказал "гав" - за что в Италии граждан Молдовы могут сурово наказать

Суровое наказание понесет гражданин Молдовы, работающий и временно проживающий в Италии, за жестокое обращение с животным.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Уголовное дело и крупный штраф грозят в качестве меры пресечения гражданину нашей республики, работающему и проживающему в Турине (Италия) за жестокое обращение с животным.

Соседи нашего соотечественника услышали в его квартире сильный вой и не могли понять, что происходит. Они долго стучали в дверь и звонили в квартиру гражданина Молдовы, однако никакой реакции не последовало - хозяина не было дома.

Когда возмущенные жильцы многоквартирного дома вышли на улицу, они увидели картину, достойную сострадания.

На балконе верхнего этажа была заперта собака, которая не могла более терпеть страшную жару, установившуюся в провинциальном итальянском городе.

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СМИ Турина сообщили, что собака страдала от сильной жажды, а если бы осталась ждать на балконе еще несколько часов, вряд ли хозяин нашел бы ее живой.

На место происшествия соседи вызвали экипаж спасателей, которые поднялись по пожарной лестнице поднялись на верхний этаж и спасли животное из знойного заточения. Сотрудники полиции начали следствие произошедшего, было открыто уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Сейчас гражданину Молдовы грозит крупный штраф, а если бы его питомец не выжил, хозяин мог бы получить реальный тюремный срок.

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