Криминал по-молдавски: раньше грабили банкоматы, теперь - сбежали из тюрьмы

Двое граждан Молдовы, ранее осужденных за взрывы банкоматов в Болгарии, сбежали из пенитенциарного учреждения, их объявили в розыск.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. В Болгарии в общенациональный розыск объявлены двое граждан Молдовы, сбежавших в субботу из колонии общего режима в Стара Загора.

Сбежавшие – 24-летний Василе Морару и 30-летний Александр Хаджи - 9 июля были приговорены к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима за взрывы банкоматов в Стара Загоре и Казанлыке.

В последний раз молдаван видели на спортивной площадке общежития в субботу после обеда. Предполагается, что они сбежали из пенитенциарного учреждения по дереву в восточной части забора. Когда сотрудникам полиции удастся найти беглецов, им грозит дополнительный срок заключения.

Ранее болгарские СМИ сообщали, что в городе Стара Загора граждане Молдовы взорвали банкомат в продуктовом магазине. Взрыв был настолько мощным, что разбудил местных жителей, которые вызвали полицию.

Преступников задержали по горячим следам и отняли похищенное — 60 тысяч левов (более 30 тысяч евро).

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