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Гроза

Что происходит с автомобилем в момент удара молнией - видео

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Происшествия
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Это удалось снять на камеру жительнице Флориды.

Все произошло прямо у нее под окном во время разбушевавшейся грозы. 

​Вообще-то, дама собиралась запечатлеть разверзшиеся хляби небесные.

Сверхзадачу она перед собой не ставила, но получила ее в виде бонуса.

Достаточно, как видно, пугающего, исторгающего невольные возгласы и сбивающего наводку объектива.

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