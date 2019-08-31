Циничное и жестокое убийство с участием двух молдаван: полиция в Киеве в шоке

Убил молодого человека за три доллара и два мобильных телефона. Жестокая расправа над водителем такси произошла на глазах гражданской жены задержанного гражданина Молдовы и их четырехмесячного ребенка.

КИШИНЕВ, 31 авг – Sputnik. Гражданин Молдовы подозревается в жестком убийстве водителя такси в Киеве. Как полагает следствие, он расправился с жертвой на глазах своей гражданской жены и их четырехмесячного ребенка.

Трагедия произошла 28 августа в Святошинском районе украинской столицы на улице Григоровича-Барского. В полицию обратились прохожие, которые сообщили, что обнаружили тело молодого человека с ножевым ранением в область шеи.

Личность погибшего установили в те же сутки – речь идет о 22-летнем уроженце Винницы, который в последнее время проживал в Киеве и работал в службе такси. Полиция нашла и автомобиль убитого, который остался брошенным на одной из улиц Святошинского района. В транспортном средстве оперативники обнаружили пятна крови.

Как сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, подозреваемого удалось задержать спустя несколько часов. Он охарактеризовал это преступление, как "циничное и жестокое".

"Поймали его в Киевской области, в Киево-Святошинском районе. Это недалеко от места преступления. Он гражданин Молдовы 1985 года рождения. Вместе со своей гражданской женой и четырехмесячным ребенком незаконно проживали в Киевской области", - отметил Крищенко.

По словам представителя полиции, мужчина уже дал показания и признался в совершении преступления. Задержанный рассказал, что подготовился к нападению заранее, взяв с собой кухонный нож. Около часа ночи гражданин Молдовы сел в такси и попросил отвезти его по указанному адресу, а когда автомобиль остановился, нанес таксисту удар ножом в шею.

"Водителю удалось выбраться из машины, а злоумышленник сел за руль и поехал сначала домой, а потом по нескольким адресам", - добавил Крищенко.

Пострадавший скончался от большой потери крови. Правоохранительные органы установили, что добычей подозреваемого стали 70 гривен (порядка трех долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы) и два мобильных телефона.

По словам начальника полиции, хотя злоумышленник утверждает, что действовал сам, у оперативников есть основания полагать, что его 24-летняя гражданская жена и их четырех месячный ребенок тоже находились в момент преступления в автомобиле.

"Ее также задержали. А их ребенка поместили в больницу. На одежде ребенка были пятна крови. Точнее их пытались отстирать, но экспертиза установила, что это кровь", - добавил представитель полиции.

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Как рассказал сам задержанный, нож, которым было нанесено ранение таксисту, он выбросил недалеко от места преступления.

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