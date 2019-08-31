10:30 31 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Пострадавший в больнице, архивное фото

Взрыв на химзаводе в Индии унес не менее 8 жизней, десятки пострадали

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
Получить короткую ссылку
3 0 0

Спасательная операция продолжается, поэтому данные о погибших и раненых могут быть не окончательными.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. По меньшей мере восемь человек погибли, а еще несколько десятков пострадали в результате взрыва, который прогремел в субботу на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, сообщает полиция региона.

"Согласно предварительным данным, на фабрике взорвались сразу несколько баллонов. К настоящему времени полиция и экстренные службы извлекли тела восьми погибших. Спасательная операция продолжается", - заявил агентству PTI сотрудник правоохранительных органов штата.

​Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени (07.15 по кишиневскому времени). В правоохранительных органах заявили, что в момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что часть из них по-прежнему может находиться в огненной ловушке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа
Экипажи МКС сдают экзамены
Перед стартом: экипажи МКС сдают экзамены
Протесты организованы двумя оппозиционными политформированиями - Партией социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) и Нашей партией.
Вечная борьба за власть: как прошли 28 лет независимости в молдавской политике

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться