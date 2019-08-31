Взрыв на химзаводе в Индии унес не менее 8 жизней, десятки пострадали

Спасательная операция продолжается, поэтому данные о погибших и раненых могут быть не окончательными.

КИШИНЕВ, 31 авг - Sputnik. По меньшей мере восемь человек погибли, а еще несколько десятков пострадали в результате взрыва, который прогремел в субботу на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра, сообщает полиция региона.

"Согласно предварительным данным, на фабрике взорвались сразу несколько баллонов. К настоящему времени полиция и экстренные службы извлекли тела восьми погибших. Спасательная операция продолжается", - заявил агентству PTI сотрудник правоохранительных органов штата.

15 people injured in an explosion in a chemical factory in Dhule,Maharashtra. More details awaited. pic.twitter.com/8ERgf5kyXv — ANI (@ANI) 31 августа 2019 г.

​Инцидент произошел в 09.45 утра по местному времени (07.15 по кишиневскому времени). В правоохранительных органах заявили, что в момент взрыва на предприятии находились порядка 100 рабочих. Спасатели не исключают, что часть из них по-прежнему может находиться в огненной ловушке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK