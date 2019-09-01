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Дым над Сирией после авиаударов военно-воздушных сил США. Архивное фото

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не сообщив России или Турции

© REUTERS / Osman Orsal
Происшествия
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Американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида".

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщил Центр по примирению враждующих сторон, пишет РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин и Эрдоган отметили важность плотной координации по стабилизации в Идлибе

Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомили представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.

За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в воскресенье США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения.

По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида"* в Сирии", угрожавший безопасности граждан США.

"Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений - сорвали его. <...> Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий", — сообщило Минобороны России.

Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в "неизбирательном применении авиации" в Идлибе.

* Террористическая группировка, запрещена на территории России.

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