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Врач в больнице, архивное фото

Массовое отравление в Одесской области: причина - шаурма

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Количество госпитализированных в результате отравления несколько раз увеличивалось.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В больницу госпитализированы 37 человек из-за отравления шаурмой в населенном пункте Авангард в Одесской области Украины. Об этом пишет местное издание "Думская", цитирующее сотрудницу Госпродпотребслужбы Лидию Степанову. 

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© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Сначала девять человек, потом 21, в итоге всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", — сказала представитель Госпродпотребслужбы.

Известно, что все пострадавшие покупали шаурму на улице Торговой.

Попытка проверить общепит сначала не увенчалась успехом, так как работники закрыли точку, однако прибывшая на место полиция помогла проверяющим зайти на объект – в ходе контроля были обнаружены многочисленные нарушения.

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