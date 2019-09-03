14:57 03 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.75
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.70
Поиск
Срочно:
Женщина возле супермаркета, архивное фото.

Шопинг - превыше всего: как гражданка Молдовы заставила детей страдать

© Sputnik / Александр Липовец
Происшествия
Получить короткую ссылку
77 0 0

Гражданка Молдовы так спешила за покупками, что оставила маленьких детей запертыми в автомобиле, припаркованном на солнцепеке.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В городке Кастефранко в Италии произошел инцидент, возмутивший местных жителей до глубины души. Гражданка Молдовы решила сходить за покупками в местный торговый центр, однако детей с собой не брала и нашла способ - она оставила их в запертой машине, которая стояла под палящими солнечными лучами в 30-градусную жару.

Малыши настолько измучились от жары, что начали бить в боковые стекла автомобиля и звать на помощь. Их призывы услышали местные жители, которые вызвали полицию, не дождавшись примерявшую новые наряды мать.

Распродажи
© Sputnik / Владимир Астапкович
Есть ли связь: любовь к шопингу и жизнь в самой бедной стране Европы

На место происшествия прибыли два экипажа карабинеров. Сотрудники правоохранительных органов Италии попытались найти затерявшуюся в торговом центре мать, а другие принялись открывать дверь автомобиля, чтобы вызволить детей из знойного заточения. 

Мир за сутки: победа Молдовы, заявление посольства России, взрыв в Кабуле>>>

Мать нашлась лишь через час после того, как на место прибыли полицейские. Она заявила собравшимся, что, запирая детей в автомобиле, она решила обезопасить их и делает так не впервые. А срочные покупки, по словам гражданки Молдовы, не требовали отлагательств.

Зависимость от шопинга

Психологи утверждают, что покупка вещей, о которых давно мечтали, всегда приносит удовлетворение. Однако есть категория граждан, для кого покупки становятся буквально смыслом жизни, отдыхом, источником несказанных наслаждений — чувства, которое хочется испытывать снова и снова. Таких, как правило, называют "шопоголиками".

"Шопоголизм можно определить по двум параметрам. Во-первых: человек покупает не то, что задумал заранее. Он, к примеру, идет покупать себе юбку, а приходит домой с двумя парами сапог, что ему изначально было не надо", - рассказала корреспонденту Sputnik психолог Зинаида Грибинча. Зависимость от шопинга, по ее словам, сравнивают даже с наркоманией.

"Второй признак шопоголизма проявляется, когда человек начинает тратить не свои деньги. Шопоголики часто берут кредиты в банках, одалживают деньги у друзей. Это напоминает наркозависимость. Несколько часов он чувствует себя удовлетворенным, а потом появляется чувство вины из-за того, что опять купил ненужную вещь", - заключила собеседница.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Скандал в супермаркетах: покупателям подложили не те продукты
Необычный спутник: люди привели в супермаркет питомца и всех удивили - видео
Нитратная отрава - какие продукты в супермаркетах Кишинева наиболее опасны
Теги:
автомобиль, дети, Италия, гражданка РМ, шопинг


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Первый звонок
Первый раз в первый класс — как в Молдове прошли школьные линейки - фото
Более 40 тысяч человек исполнили гимн России в Петербурге
"Славься, Отечество!" - десятки тысяч человек спели гимн России в Петербурге
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Рейтинг стран ЕС: кому "светит" хорошее здоровье до пенсии

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться