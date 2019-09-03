Шопинг - превыше всего: как гражданка Молдовы заставила детей страдать

Гражданка Молдовы так спешила за покупками, что оставила маленьких детей запертыми в автомобиле, припаркованном на солнцепеке.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. В городке Кастефранко в Италии произошел инцидент, возмутивший местных жителей до глубины души. Гражданка Молдовы решила сходить за покупками в местный торговый центр, однако детей с собой не брала и нашла способ - она оставила их в запертой машине, которая стояла под палящими солнечными лучами в 30-градусную жару.

Малыши настолько измучились от жары, что начали бить в боковые стекла автомобиля и звать на помощь. Их призывы услышали местные жители, которые вызвали полицию, не дождавшись примерявшую новые наряды мать.

На место происшествия прибыли два экипажа карабинеров. Сотрудники правоохранительных органов Италии попытались найти затерявшуюся в торговом центре мать, а другие принялись открывать дверь автомобиля, чтобы вызволить детей из знойного заточения.

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Мать нашлась лишь через час после того, как на место прибыли полицейские. Она заявила собравшимся, что, запирая детей в автомобиле, она решила обезопасить их и делает так не впервые. А срочные покупки, по словам гражданки Молдовы, не требовали отлагательств.

Зависимость от шопинга

Психологи утверждают, что покупка вещей, о которых давно мечтали, всегда приносит удовлетворение. Однако есть категория граждан, для кого покупки становятся буквально смыслом жизни, отдыхом, источником несказанных наслаждений — чувства, которое хочется испытывать снова и снова. Таких, как правило, называют "шопоголиками".

"Шопоголизм можно определить по двум параметрам. Во-первых: человек покупает не то, что задумал заранее. Он, к примеру, идет покупать себе юбку, а приходит домой с двумя парами сапог, что ему изначально было не надо", - рассказала корреспонденту Sputnik психолог Зинаида Грибинча. Зависимость от шопинга, по ее словам, сравнивают даже с наркоманией.

"Второй признак шопоголизма проявляется, когда человек начинает тратить не свои деньги. Шопоголики часто берут кредиты в банках, одалживают деньги у друзей. Это напоминает наркозависимость. Несколько часов он чувствует себя удовлетворенным, а потом появляется чувство вины из-за того, что опять купил ненужную вещь", - заключила собеседница.

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