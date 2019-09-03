Штурмовик Су-25УБ разбился на юге России

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет.

Специалисты поисково-спасательной службы ищут катапультировавшихся летчиков.

Су-25УБ упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, уточняет оборонное ведомство.

"Полет выполнялся без боекомплекта", - говорится в сообщении.

Позже пришло сообщение о том, что место падения Су-25УБ обнаружено, самолет полностью разрушен. В районе крушения штурмовика обнаружены парашюты, поиск летчиков продолжается, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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