Самка носорога атаковала слона, но в неравной схватке уступила - видео

Проба сил произошла на водопое, где пути животных неожиданно пересеклись.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Кадры драки четвероногих представителей разных весовых категорий опубликованы на YouTube-канале Национального парка Крюгера в ЮАР.

На записи видно, как к месту водопоя начинает приближаться слон.

Находившейся там матери-носорогу не понравилось присутствие незваного гостя, и она перешла в атаку.

Ее детеныш в какой-то момент упал между слоном и родительницей, однако ему быстро удалось выбраться и отбежать на безопасное расстояние.

После драки слон начал преследовать семейство, однако тому удалось от него оторваться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK