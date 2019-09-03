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Носорог

Самка носорога атаковала слона, но в неравной схватке уступила - видео

© Sputnik / Валерий Шустов
Происшествия
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Проба сил произошла на водопое, где пути животных неожиданно пересеклись.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Кадры драки четвероногих представителей разных весовых категорий опубликованы на YouTube-канале Национального парка Крюгера в ЮАР.

На записи видно, как к месту водопоя начинает приближаться слон.

Находившейся там матери-носорогу не понравилось присутствие незваного гостя, и она перешла в атаку.

Ее детеныш в какой-то момент упал между слоном и родительницей, однако ему быстро удалось выбраться и отбежать на безопасное расстояние.

После драки слон начал преследовать семейство, однако тому удалось от него оторваться.

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