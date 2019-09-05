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Авария с участием цистерны с джином

Когда по шоссе растекаются тысячи литров джина, движение замирает - фото

© Photo: Twitter/ Cheshire Fire and Rescue Service
Происшествия
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Огромная автомобильная пробка на магистрали М6 в северной части Англии рассосалась с большим трудом.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. Утечка из цистерны с 32 тысячами литров джина парализовала движение транспорта на девять часов, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте пожарно-спасательной службы графства Чешир.

​Инцидент произошел в результате столкновения цистерны и грузовика вечером в среду. Цистерна перевозила 32 тысячи литров джина. Пожарные установили, что после аварии из нее вытекло восемь тысяч литров.

Движение было временно остановлено на данном участке дороги.

Спасательные службы вели работы на протяжении всей ночи, чтобы не допустить воспламенения джина.

Пожарные бригады покрывали разлитый алкоголь пожарной пеной, чтобы предотвратить возгорание. Многим водителям пришлось провести несколько часов в своих автомобилях, в то время как спасательные службы устраняли последствия аварии. На это ушло девять часов.

​Проезжая часть была вновь открыта для движения утром в четверг. На данный момент движение на автомагистрали М6 полностью восстановлено.

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