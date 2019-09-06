Так крадут стрит-арт: дерзкое преступление во всех подробностях - видео

Вся соль состоит в том, что воры позарились не на какое-то ординарное граффити, а на работу признанного мастера жанра.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Видео с кражей работы Бэнкси около Центра Помпиду в Париже появилось на сайте BFMTV.

Съемку сделала из окна жительница соседнего дома, которую разбудил шум.

Она увидела человека в люльке в желтом жилете, все прохожие его, по всей видимости, приняли за работника муниципальных служб.

Он что-то делал с дорожным знаком, на котором находилась работа Бэнкси, не пытаясь ни от кого скрыться.

Граффити, приписываемое британскому стрит-арт-художнику Бэнкси, украли в четвертом округе Парижа в ночь с воскресенья на понедельник.

Рисунок был сделан на задней части дорожного знака, указывающего на въезд в подземную парковку на улице Рамбюто, в 2018 году.

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