Автобус с 57 пассажирами из Молдовы попал в автокатастрофу в Румынии

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем, тяжелая машина съехала в кювет вблизи города Эфорие Норд в румынском уезде Констанца. Пострадали трое пассажиров, жителей Молдовы, которые были доставлены в больницу.

К счастью, автобус не перевернулся. На место происшествия прибыл экипаж спасательной службы SMURD и две машины скорой помощи.

Врачи осмотрели всех 57 пассажиров, и трое из них, мужчина и две женщины, были доставлены в больницу с ушибами и поверхностными ранами.

Румынская пресса сообщает, что все пассажиры автобуса — граждане Молдовы, которые направлялись на отдых на побережье Болгарии.

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