Неспокойные граждане Молдовы - что они незаконно пытаются ввезти в Россию

Минувшим летом граждане нашей страны, отправлявшиеся в Россию, заставили изрядно попотеть брянских таможенников. Список незаконных грузов, которые пытались незаконно ввозить на территорию РФ наши сограждане, поистине поражает.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik, Андрей Петрик. Минувшим летом граждане Молдовы проявили верх изобретательности, чтобы всячески утаить от сотрудников российской таможни запрещенные или незадекларированные товары. Однако все усилия наших сограждан были тщетны, бдительность брянских таможенников не дала ушлым выходцам из республики осуществить задуманное.

Устрицы "без паспорта"

Порядка 130 килограммов моллюсков в августе вез гражданин Молдовы - пассажир поезда "Кишинев-Москва". Как сообщила тогда пресс-служба Брянской таможни, товар мужчина задекларировал, но сопроводительных и ветеринарных документов предъявить не смог.

На нарушителя завели административное дело. За несколько дней до этого инцидента другой гражданин нашей республики также пытался ввезти 100 килограммов устриц без документов.

Нет дыма без огня

Также в августе брянские таможенники задержали молдаванина с партией взрывчатки. Контрабандист пытался пересечь российскую границу через пункт пропуска Троебортное.

Во время досмотра прибывшего в Россию микроавтобуса таможенников заинтересовал багаж гражданина Молдовы. При обыске у него обнаружили около двух килограммов бездымного пороха. На вопросы российских правоохранителей тот ответил, что не знал таможенных правил, а взрывоопасное вещество вез по просьбе знакомых.

Теперь наш соотечественник проходит обвиняемым по уголовному делу. Наказание за подобное преступление, согласно российскому законодательству, предусматривает семь лет тюрьмы или штраф до миллиона рублей.

Коньячок клопами пах...

Гражданина Молдовы признали виновным в том, что он пытался незаконно провести через брянскую таможню в поезде Кишинев-Москва 50 бутылок с маркировкой известного у нас в республике коньяка.

Сотрудники российской таможни обнаружили контрабанду в купе поезда под полкой для багажа. Товар изъяли и передали на экспертизу.

По заключению специалистов, в бутылках, замаскированных под коньяк, перевозилась спиртосодержащая жидкость. В итоге было решено конфисковать товар с последующим его уничтожением.

Кто сказал "гав"?

Пресс-служба Брянской таможни 2 сентября рассказала об инциденте при досмотре багажа. Инспекторы володарского поста обнаружили в одном из вагонов поезда 12 щенков. Их вез гражданин Молдовы. У мужчины не было ветеринарных документов на животных. Наш соотечественник рассказал, что щенки предназначались знакомым из Москвы. В соседнем вагоне инспекторы нашли еще четырех бульдогов. Их хозяйкой также оказалась гражданка Молдовы. Она объяснила таможенникам, что хотела сделать подарки родственникам.

За нарушение установленных запретов инспекторам пришлось отправить щенков обратно в Кишинев.

Дело пахнет колбасой

В последних числах августа на железнодорожном пограничном КПП в Брянской области России таможенники, проводя осмотр поезда, следовавшего по маршруту Кишинев-Москва, обнаружили сотни килограммов скоропортящейся продукции - мясных изделий, сала, фруктов. Товар перевозили в столицу России наши соотечественники для продажи на рынках.

Совместно с сотрудниками Россельхознадзора брянские таможенники за неделю предотвратили ввоз на территорию России 144 килограммов соленого сала, примерно такой же объем сырого мяса, 82 килограмма колбасных изделий, а также 134 килограмма столового винограда, персиков и слив.

Граждане Молдовы особо не скрывали незадекларированный и запрещенный груз. Они прятали продукты в ручной клади, расположив их в пространство под полкой плацкартного вагона.

Антисанитарные условия, в которых везли провиант, и вовсе поражают. В вагоне без кондиционера продукты могли легко испортиться и, если бы их реализовали незаконно на московских рынках, страшно предположить, к каким последствиям для здоровья покупателей это могло бы привести.

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