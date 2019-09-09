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Тайфун. Архивное фото

Крошево: крупнейшая японская солнечная станция после тайфун "Факсай" - фото

© REUTERS / Mandatory credit Kyodo
Происшествия
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Было повреждено не менее 50 панелей, некоторые из них объяло пламя.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Мощный тайфун "Факсай", который обрушился в ночь на понедельник на столицу Японии Токио и близлежащие районы, повредил самую крупную в стране плавучую солнечную станцию, расположенную на территории водохранилища Ямакура в префектуре Тиба.

По данным телеканала NHK, сильные порывы ветра, которые сопровождали прохождение циклона, привели к смещению солнечных панелей, размещенных на поверхности водоема. В результате некоторые из них были деформированы и загорелись. По предварительным данным, повреждены не менее 50 солнечных панелей.

​В настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15 порядковый номер в текущем сезоне, находится к востоку от северо-восточного побережья Японии и движется на северо-восток со скоростью 30 километров в час.

Давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре - 30 метров в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.

Как сообщило пожарное управление Японии, в результате стихии были повреждены 26 строений. Временные отключения электричества коснулись около 920 тысяч жилищ, в том числе во время обрыва проводов упавшим деревом в токийском районе Синагава.

​В префектуре Тиба сильные дожди на рассвете вызвали оползень.

По последним данным, в результате тайфуна пострадал 61 человек, двое погибли. Не менее трех тысяч человек были эвакуированы в безопасные места из-за угрозы наводнений и оползней. В понедельник в Токио и ряде других городов были отменены занятия в общеобразовательных учреждениях, не работали заводы.

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