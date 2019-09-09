Крошево: крупнейшая японская солнечная станция после тайфун "Факсай" - фото

Было повреждено не менее 50 панелей, некоторые из них объяло пламя.

КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Мощный тайфун "Факсай", который обрушился в ночь на понедельник на столицу Японии Токио и близлежащие районы, повредил самую крупную в стране плавучую солнечную станцию, расположенную на территории водохранилища Ямакура в префектуре Тиба.

По данным телеканала NHK, сильные порывы ветра, которые сопровождали прохождение циклона, привели к смещению солнечных панелей, размещенных на поверхности водоема. В результате некоторые из них были деформированы и загорелись. По предварительным данным, повреждены не менее 50 солнечных панелей.

Fire breaks out at floating solar plant in Japan https://t.co/nqOjqTM8hH — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 9 сентября 2019 г.

​В настоящее время тайфун "Факсай", который получил 15 порядковый номер в текущем сезоне, находится к востоку от северо-восточного побережья Японии и движется на северо-восток со скоростью 30 километров в час.

Давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей. Скорость ветра в центре - 30 метров в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.

Как сообщило пожарное управление Японии, в результате стихии были повреждены 26 строений. Временные отключения электричества коснулись около 920 тысяч жилищ, в том числе во время обрыва проводов упавшим деревом в токийском районе Синагава.

People in eastern Japan woke up Monday morning to survey the damage caused by Typhoon Faxai. It made landfall overnight near Tokyo, leaving dozens injured and hundreds of thousands of homes without power. pic.twitter.com/Z52dySxRmf — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 9 сентября 2019 г.

​В префектуре Тиба сильные дожди на рассвете вызвали оползень.

По последним данным, в результате тайфуна пострадал 61 человек, двое погибли. Не менее трех тысяч человек были эвакуированы в безопасные места из-за угрозы наводнений и оползней. В понедельник в Токио и ряде других городов были отменены занятия в общеобразовательных учреждениях, не работали заводы.

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