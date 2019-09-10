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Дикий отдых - гражданин Молдовы отправил украинского полицейского в нокаут

CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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Под воздействием алкогольных паров некоторые наши сограждане, отдыхающие на побережье Украины, неудержимы - в Черноморске один из них проломил череп сотруднику местной полиции.

КИШИНЕВ, 10 сен - Sputnik. Молдавский боксер отправил украинского полицейского в нокаут в ресторане в Черноморске, он проломил пстражу порядка голову, пишут СМИ Одесской области.

Гражданин Молдовы отдыхал со своими друзьями в ресторане в городе Черноморск. Когда все изрядно выпили, у них завязался конфликт с другой компанией, в которой был сотрудник Национальной полиции Украины.

Словесная перепалка переросла в жестокую потасовку. Боксер нанес полицейскому несколько сильных ударов в голову и сломал сотруднику правоохранительных органов височную кость черепа.

© Sputnik / Alexey Malgavko
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Работники террасы, на которой произошла жестокая расправа, вызвали полицию. Дебошира задержали, пострадавшего сотрудника полиции отвезли в больницу в бессознательном состоянии, он получил ушиб головного мозга.

Данный факт квалифицирован по части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти. Агрессор задержан украинской полицией, в соответствии со статьей 208 УПК соседней страны. Сейчас решается вопрос об объявлении меры пресечения агрессору.

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Теги:
граждане Молдовы, отдых, Украина, полиция


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