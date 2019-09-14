Хотели расправиться с доставучей музыкальной игрушкой, а заодно разгромили всю школу

Трое учеников впали в ярость и, ничего не щадя на своем пути, привели "колыбель знаний" в ужасающее состояние.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Уничтоженные дидактические материалы и игрушки, сломанная мебель, обезображенные двери и окна, разбитые умывальники и унитазы - такие разрушения оставили за собой в родной школе три ученика из коммуны Клежань румынского уезда Джурджу.

Не пощадили малолетние хулиганы даже новые батареи централизованного отопления, которые были установлены весной текущего года.

Всего лишь за три часа трое учеников 8, 9 и 10 лет практически полностью разгромили все, что попалось под горячую руку.

Свои действия они объяснили тем, что одного из них чуть не привела в истерику музыкальная игрушка, которую преподаватели выбросили в мусорное ведро, однако она продолжала издавать досаждающие звуки.

Мальчонка решил с докучливым раздражителем расправиться, для чего прихватил двух своих друзей и проник с ними в школу после занятий. Попутный ущерб, нанесенный в ходе "карательной экспедиции", оценивается в 40 тысяч румынских леев (более 9 тысяч долларов).

Румынские СМИ сообщают, что на данный момент над восстановлением порядка работают порядка 30 человек.

"Я говорил с родителями этих детей, они - в шоке. Обязались покрыть материальный ущерб, насколько могут. Мы стараемся навести порядок. У нас учатся 150 детей. В понедельник они должны пойти в школу", - заявил примар (мэр) населенного пункта Флорин Ниделя.

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