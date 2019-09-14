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Blenheim palace

Родовое гнездо Черчилей лишилось одной из своих главных достопримечательностей - видео

© AP Photo / Will Oliver
Происшествия
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Из дворца в Оксфордшире, где родились несколько поколений славной британской фамилии, в том числе будущий премьер страны, украли золотой унитаз.

КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Полиция разыскивает золотой унитаз, похищенный из Бленхеймского дворца, где родился Уинстон Черчилль, сообщило региональное полицейское управление.

Сделанный из цельного 18-каратного золота унитаз, оцениваемый в миллион фунтов стерлингов, был изготовлен итальянским художником-концептуалистом Маурицио Каттеланом и присутствовал во дворце в качестве инсталляции на художественной экспозиции.

Унитазом можно было воспользоваться, при этом музейный охранник находился рядом, за дверью туалета. В 2016 году инсталляция выставлялась в Нью-Йорке в музее Гуггенхайма.

"Полиция региона долины реки Темзы расследует ограбление в Бленхеймском дворце. Так как унитаз был подключен к системе канализации и водопроводу, его кража нанесла существенный ущерб и привела к затоплению", — говорится в заявлении полиции.

Предполагается, что злоумышленников было несколько и они приехали к дворцу на двух автомобилях. В настоящее время по подозрению в связи с ограблением задержан 66-летний мужчина.

"Произведение искусства пока не найдено. Мы просим всех, кто слышал или видел что-то подозрительное во время происшествия, связаться с полицией", — отмечается в документе.

Музей подтвердил факт исчезновения унитаза и сообщил в твиттер, что из-за инцидента дворец будет закрыт как минимум до конца дня.

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