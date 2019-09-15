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Аллигатор

Стратегия и натиск: как бесстрашная "кошка" с аллигатором разделалась - видео

CC0 / Pixabay / fxxu
Происшествия
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Кадры были сняты случайным очевидцем в бразильском заповеднике Пантанал, который является одной из крупнейших заболоченных территорий на планете.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Яростная схватки ягуара и аллигатора вызвала неподдельный интерес у завсегдатаев Сети.

На кадрах видно, как представитель семейства кошачьих крадется по ветке дерева, выжидая удобный момент для нападения на рептилию.

Внезапно он бросается в реку, и затем хищники борются в воде. После этого ягуар направляется к берегу, неся в зубах поверженного противника.

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