Стратегия и натиск: как бесстрашная "кошка" с аллигатором разделалась - видео

Кадры были сняты случайным очевидцем в бразильском заповеднике Пантанал, который является одной из крупнейших заболоченных территорий на планете.

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Яростная схватки ягуара и аллигатора вызвала неподдельный интерес у завсегдатаев Сети.

На кадрах видно, как представитель семейства кошачьих крадется по ветке дерева, выжидая удобный момент для нападения на рептилию.

Внезапно он бросается в реку, и затем хищники борются в воде. После этого ягуар направляется к берегу, неся в зубах поверженного противника.



Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK